تأكيدًا لـ دوت الخليج.. البلايلي يصدم الأهلي وينتقل لنادٍ عربي رسميًا

أعلن الجزائري يوسف البلايلي، لاعب نادي أهلي جدة السعودي السابق، انتقاله إلى صفوف نادي قطر رسميًا، بداية من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد اللاعب الجزائري يوسف البلايلي مع نادي أهلي جدة السعودي بالتراضي، مما فتح له الطريق للتفاوض مع العديد من الأندية أبرزها الأهلي المصري، وخيتافي الإسباني، ونابولي الإيطالي، إلى أن استقر على الانضمام للدوري القطري.
ويحتل فريق قطر المركز الأخير من جدول ترتيب دوري نجوم قطر.
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