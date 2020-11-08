رسميا.. فرج عامر يطلب من الأهلي استعارة بدر بانون

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، طلبا رسميا للنادي الأهلي، باستعارة لاعبه المغربي الجديد والرجاء السابق، بدر بانون، بداية من الموسم الجديد وحتى شهر فبراير المقبل.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "سموحة يطلب من الاهلي رسميا استعارةً لاعبة الجديد بدر بانون الدولي المغربي من بداية الدوري إلى فبراير، وذلك في حالة إغلاق القيد في ١٨ نوفمبر".

يذكر أن النادي الأهلي حسم صفقة بدر بانون، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب.

وأشارت تقارير، إلى أن اللاعب قام بزيارة لمقر الأهلي، خلال معسكر الرجاء في القاهرة، قبل يوم واحد من مواجهة الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بانون قد ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريقه المغربي، من دور نصف النهائي، على يد الزمالك.