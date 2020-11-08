بعد تخلى الأهلى عنه.. ورطة جديدة فى المقاصة بسبب محمد إبراهيم

رفض محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، جميع العروض العربية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد اللاعب للمسئولين فى المقاصة رغبته فى عدم اللعب خارج مصر خلال الموسم الكروى الجديد، مشيرا إلى أنه فى حال رحيله عن الفريق الفيومي سيكون لنادٍ محلى يلعب فى الدوري الممتاز.

وهو الأمر الذى وضع المقاصة فى ورطة، خاصة بعد انسحاب الأهلى بشكل رسمي من مفاوضاته مع اللاعب، وكذلك قلة المبالغ المالية المعروضة من قبل عدد من الأندية فى الدوري الممتاز مثل عرض الاتحاد السكندري وعرض آخر من أحد الأندية الصاعدة حديثا إلى الدوري الممتاز.

وكان مسئولو المقاصة يأملون فى تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من رحيل محمد إبراهيم، نجم الفريق، للمساهمة فى الخروج من الأزمة المالية العنيقة التى تواجه الفريق فى الوقت الحالى، والتى قد تتسبب فى رحيل جماعي للاعبين عن الفريق.

ويتبقى لمحمد إبراهيم موسم واحد فقط فى عقده مع المقاصة، وهو ما أدى إلى وجود نية كبيرة لبيعه للاستفادة المالية خوفا من أن يرحل مع نهاية الموسم المقبل بلا أى مقابل.



يذكر أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى خلال الأيام الماضية، ولكن توقفت الصفقة بشكل مفاجئ مع تولى موسيمانى تدريب الفريق الأحمر بعد أن كان الأهلى اتفق مع إبراهيم والمقاصة على جميع التفاصيل.