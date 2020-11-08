موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بحل فريق توتنهام ضيفًا على نظيره ويست بروميتش ألبيون، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ8 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة ويست بروميتش ألبيون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثانية ظهرًا، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ذا هاوثورنس" معقل ويست بروميتش، ومن المقرر أن تذاع المباراة على شاشاة بي إن سبورتس 2.
ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة، بعد مضي 7 جولات، حيث فاز في 4 مبارايات وتعادل مباراتين، وتلقى هزيمة وحيدة.
في المقابل، يتواجد ويست بروميتش ألبيون في المركز الـ18، برصيد 3 نقاط، من 7 مباريات ( 0 فوز - 3 تعادلات - 4 هزائم).
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