الفرعون يكسب.. ماذا قدم صلاح ومحرز قبل موقعة ليفربول ومانشستر سيتي؟

يترقب عشاق كرة القدم العالمية قمة من العيار الثقيل، اليوم الأحد، بين مانشستر سيتي وليفربول، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس1 و 2 ، بتعليق رؤوف خليف.

مانشستر سيتي ضد ليفربول:

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم تحت شعار على لا بديل عن الفوز من أجل تحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والدخول في المنافسة على اللقب.

في المقابل يطمح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح في انتزاع الثلاث نقاط من السيتي أو تحقيق التعادل على أقل تقدير من أجل استعادة صدارة البريميرليج.

يذكر أن آخر مباراة جمعت مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز السماوي بأربعة أهداف دون رد.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي:

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف ساوثهامبتون المتصدر بفارق الأهدا، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الـ 12 بـ 11 نقطة.

محمد صلاح Vs رياض محرز:

وتشهد مباراة اليوم مواجهة خاصة بين الثنائي العربي الأفضل في الفترة الأخيرة محمد صلاح ورياض محرز.

ويتفوق صلاح من حيث الأرقام على رياض محرز هذا الموسم، حيث شارك " مو" في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بواقع 630 دقيقة، سجل خلالهما 7 أهداف، بينما يصنع أي هدف حتى الآن.

أما رياض محرز فقد شارك في 5 مباريات مع مانشستر سيتي في البريميرليج بواقع 432 دقيقة، سجل خلالهما هدف، وصنع مثله.

التقييم العام لمستوى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 7.79 درجة وفقا لموقع " هوسكورد العالمي"، بينما حصل رياض محرز على تقييم 7.14.