مهاجم المنيا يجدد تعاقده بالممتاز ب

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، تجديد تعاقد مهاجم الفريق حسام علي "حسام حسن "بناء على طلب شديد قناوي المدير الفني للفريق ااستعدادا للقسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وقام مهاجم الفريق بتجديد موسم إضافي ليتبقى له موسمان مع فريق المنيا بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وقد اتبع مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا سياسية تخفيض القيمة المالية لعقود اللاعبين القدامى خلال الموسم الجديد ، وقد وافق حسام علي علي هذا البند قبل تجديد تعاقد مع الفريق .
وقد سبق لحسام علي اللعب لأندية سوهاج وفاركو والأسيوطي والنصر للتعدين قبل أن ينضم الموسم الماضي لفريق المنيا قادما من النصر للتعدين.
يذكر أن قد ضمت قائمة اللاعبين المستمرين بفريق المنيا منذ الموسم الماضي وحتى الآن كل من: محمد حسانين - عبد الكافي رجب (حراس مرمى) محمود المنشاوي - برسوم محروس - محمد آدم - ايمن ناصر "تجديد" - محمد شديد " تجديد " - مصطفى شوبكشي - محمد محسن - كامل احمد - بدوي عاشور - احمد عصام - محمد سماره - عمرو عثمان "تجديد"- حسام حسن - محمد صادق - احمد اشرف.
وضمت قائمة الراحلين كلا من: محمد ثروت - عمرو خالد - عباس مصطفى - علي دياب - وائل علي - سايكو - داوودا - احمد رجب ،... بينما انتهت عقود لاعبين اثنين وفضلوا الرحيل وهما: أحمد رضا وأحمد كاستيلا.
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