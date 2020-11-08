مهاجم المنيا يجدد تعاقده بالممتاز ب

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، تجديد تعاقد مهاجم الفريق حسام علي "حسام حسن "بناء على طلب شديد قناوي المدير الفني للفريق ااستعدادا للقسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقام مهاجم الفريق بتجديد موسم إضافي ليتبقى له موسمان مع فريق المنيا بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقد اتبع مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا سياسية تخفيض القيمة المالية لعقود اللاعبين القدامى خلال الموسم الجديد ، وقد وافق حسام علي علي هذا البند قبل تجديد تعاقد مع الفريق .

وقد سبق لحسام علي اللعب لأندية سوهاج وفاركو والأسيوطي والنصر للتعدين قبل أن ينضم الموسم الماضي لفريق المنيا قادما من النصر للتعدين.

يذكر أن قد ضمت قائمة اللاعبين المستمرين بفريق المنيا منذ الموسم الماضي وحتى الآن كل من: محمد حسانين - عبد الكافي رجب (حراس مرمى) محمود المنشاوي - برسوم محروس - محمد آدم - ايمن ناصر "تجديد" - محمد شديد " تجديد " - مصطفى شوبكشي - محمد محسن - كامل احمد - بدوي عاشور - احمد عصام - محمد سماره - عمرو عثمان "تجديد"- حسام حسن - محمد صادق - احمد اشرف.

وضمت قائمة الراحلين كلا من: محمد ثروت - عمرو خالد - عباس مصطفى - علي دياب - وائل علي - سايكو - داوودا - احمد رجب ،... بينما انتهت عقود لاعبين اثنين وفضلوا الرحيل وهما: أحمد رضا وأحمد كاستيلا.