أكدت تقارير صحفية إسبانية غياب أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة، عن الفريق لمدة 5 أشهر، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه أمام ريال بيتيس أمس، السبت، بحسب ما أعلن البلوجرانا.

وأجمعت الصحف الإسبانية الشهيرة على إمكانية خضوع فاتي لعملية جراحية، والتي يأتي أبرزها صحيفة "أس" وصحيفة "ماركا". وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الأول ضد اللاعب، هو إزالة الغضروف المتضرر، وهذا سيسمح له بالعودة للملاعب في ظرف 5 أسابيع تقريبا. أمّا الخيار الثاني والأكثر صعوبة، فهو إجراء جراحة وخياطة الغضروف، وهنا ستتراوح مدة غيابه بين 3 و5 أشهر. ولو أخذ فريق برشلونة بالخيار الثاني وفقًا لاستشارة الطبيب ريبوي المتخصص في هذا النوع من الإصابات، فإن البلوجرانا سيفقد لاعبه الشاب حتى مارس القادم. جدير بالذكر أن فاتي صاحب الـ18 عاما يقدّم موسما رائعا مع برشلونة، حيث سجّل 5 أهداف وصنع 4 في 10 مشاركات مع البلاوجرانا، وبات عنصرا أساسيا في منتخب لاروخا الأول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدمة في برشلونة.. غياب نجم الفريق لمدة 5 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.