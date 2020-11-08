وقال ماهر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش" عبر دوت الخليج " : "كارتيرون أساء لي أمام جمهور النادي الأهلي بسبب اعتياده الدائم على إخراجي من الملعب في الدقيقة 60 كل مباراة مما صدر للجماهير أنني لا أستطيع المشاركة لوقت أكبر".
وتابع : " بعد رحيل كارتيرون عن تدريب الأهلي كرر محمد يوسف نفس الأمر، لكنني تحدثت معه وقتها وقلت له" كدا كتير" ، ليرد علي بـأن " أتمرن بشكل جيد وسيكون لك مكان مع الفريق"
واختتم حديثه قائلا:"بعد واقعة خوض مباراة خماسية بدعوة من أحمد فتوح لاعب الزمالك، قام كارتيرون بمعاقبتي بعدم اللعب في مباراتين للفريق في دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية".
يذكر أن ناصر ماهر قدم مستويات مميزة مع نادي سموحة هذا الموسم ، حيث استطاع تسجيل 6 أهداف وصناعة 11 هدف خلال 24 مباراة شارك بهم مع الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناصر ماهر: كارتيرون أساء لي أمام جماهير الأهلي واستبعدني بسبب مباراة خماسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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