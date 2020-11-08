بعد تصريح البدري.. عبد الله السعيد ينفرد بـ شارة قيادة منتخب مصر.. تعرف على ترتيب صلاح

أسدل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، الستار على الجدل السائد حول منح شارة قيادة المنتخب إلى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.



وأكد البدري الاستمرار فى اتباع النظام الخاص بمنح شارة قيادة المنتخب بـ "الأقدمية" بعد أن كانت ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول وجود اتجاه لمنح شارة القيادة لمحمد صلاح، نجم ليفربول، بعد استبعاد أحمد فتحى من القائمة.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت جدلا كبيرا بسبب شارة القيادة، خاصة بعد استبعاد أحمد فتحى، نجم الأهلى المنتقل حديثا لبيراميدز، ولكن البدري حسم الجدل فى تصريح تليفزيونى باستمرار ابتاع النظام المعمول به بشأن شارة القيادة.



ويعد ترتيب لاعبي منتخب مصر الخاص بحمل شارة القيادة فى الوقت الحالى؛ عبد الله السعيد ثم أحمد حجازى ثم محمد الننى ثم محمد صلاح يأتى فى المركز الرابع.

ويخوض منتخب مصر أول تدريب له اليوم بملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و17 نوفمبر الجاري فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويشهد التدريب تواجد 13 لاعبا وهم، المهدي سليمان وعبد الله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وأحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز)، ومحمد بسام (طلائع الجيش)، ومحمد شريف (إنبي)، وحسام حسن، وأحمد أبو الفتوح (سموحة)، وطاهر محمد طاهر (المقاولون العرب)، وأكرم توفيق (الجونة)، بالإضافة إلى انتظام لاعبي الأهلى والزمالك فى تدريبات الفراعنة وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي ومحمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وينضم محترفو منتخب مصر محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى وأحمد كوكا ومحمود تريزيجيه إلى تدريبات الفراعنة 9 نوفمبر الجاري.