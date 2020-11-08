فرج عامر: سموحة يطلب ضم بدر بانون رسميًا من الأهلي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه طلب ضم المدافع المغربي بدر بانون رسميًا على سبيل الإعارة ، بداية من الموسم الجديد حتى فبراير القادم.

وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : "سموحة يطلب من الأهلي رسميًا بدر بانون على سبيل الإعارة من بداية الدوري الي فبراير.. وذلك في حالة إغلاق القيد في ١٨ نوفمبر".

وسبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى للأندية حتى يوم 11 من شهر نوفمبر، على أن يتم غلق باب القيد 19 نوفمبر مما يسبب أزمة قبل نهائي دوري ابطال إفريقيا لعدم استطاعة النادي الأهلي لقيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.