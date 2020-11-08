فرج عامر: سموحة يطلب ضم بدر بانون رسميًا من الأهلي

وقال فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : "سموحة يطلب من الأهلي رسميًا بدر بانون على سبيل الإعارة من بداية الدوري الي فبراير.. وذلك في حالة إغلاق القيد في ١٨ نوفمبر".
وسبق وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى للأندية حتى يوم 11 من شهر نوفمبر، على أن يتم غلق باب القيد 19 نوفمبر مما يسبب أزمة قبل نهائي دوري ابطال إفريقيا لعدم استطاعة النادي الأهلي لقيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.
ويمتلك الأهلي 4 لاعبين أجانب وهم أليو بادجي وأليو ديانج وجيرالدو وجونيور أجايي، بجانب التونسي علي معلول والذي يعامل كلاعب مصري وفقًا للوائح.
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