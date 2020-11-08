وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال أفريقيا حدث تاريخي.. وأدعو الجماهير لنبذ التعصب

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد، ملاعب شركة النجيل الصناعي المملوكة لوزارتى الشباب والرياضة والإنتاج الحربي CAPTEX وذلك بمقر شركة النجيل الصناعي المملوكة للوزارتين على طريق جوزيف تيتو بالهايكستب .

وخلال الافتتاح أكد وزير الشباب والرياضة أن مصنع النجيل الصناعي يأتي في إطار تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن المصنع يشهد نقلة نوعية كبيرة في حجم الاستثمارات التي تجاوزت ال 100 مليون جنيه، فضلًا عن العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع .



وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية عازمة في المضي قدمًا في الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي بالإضافة إلى وجود شركات الصيانة على مستوى متميز ووفقا للمقاييس والمعايير العالمية.



وعلى هامش الافتتاح قام الدكتور أشرف صبحى بجولة تفقدية لمصنع النجيل الصناعي وتفقد خطوط الانتاج كما شارك وزير الشباب والرياضة في مباراة كرة قدم استعراضية على الملاعب التي تم افتتاحها.



وفي سياق آخر جدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعوته لجماهير الرياضة المصرية للتحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب مؤكدًا أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يعد حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الرياضة المصرية والأفريقية ويجب أن يكون على أعلى مستوى من جميع النواحي ، وهو ما اعتادت عليه الرياضة المصرية في استضافتها وتنظيمها لأكبر الأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة.



وفيما يتعلق بمكان استضافة الحدث أكد "صبحى" أن مصر جاهزة لكل الاحتمالات بجميع منشآتها الرياضية والتي تعد إحدى مكتسبات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بجاهزية منشآتها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية في مختلف التوقيتات، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ترصد وتتابع ظروف إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال.