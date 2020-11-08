تعافي ثلاثي الرجاء المغربي من فيروس كورونا

وأضافت الصحيفة المغربية، أن هذا الثلاثي كان آخر من بقى من لاعبي الرجاء الذين أصيبوا فيروس كورونا،قبل مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وودع الرجاء المغربي مسابقة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا من الدور نصف النهائي رفقة فريق الرجاء، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و3 - 1 وإيابا. يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة. وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي. ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.

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