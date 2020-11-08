الدوري الإنجليزي.. 7 غيابات عن موقعة مانشستر سيتي وليفربول

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس1 و 2 ، بتعليق رؤوف خليف.
مانشستر سيتي ضد ليفربول:
ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم تحت شعار على لا بديل عن الفوز من أجل تحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والدخول في المنافسة على اللقب.
في المقابل يطمح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح في انتزاع الثلاث نقاط من السيتي أو تحقيق التعادل على أقل تقدير من أجل استعادة صدارة البريميرليج.
يذكر أن آخر مباراة جمعت مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز السماوي بأربعة أهداف دون رد.
ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي:
ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف ساوثهامبتون المتصدر بفارق الأهدا، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الـ 12 بـ 11 نقطة.
غيابات ليفربول ومانشستر سيتي:
ويغيب عن ليفربول كلا من تشامبرلين وتياجو ألكانتارا وفابينيو وفيرجيل فان دايك للإصابة.
على الجانب الآخر يفقد مانشستر سيتي لخدمات سيرجيو أجويرو وفيرناندينيو وميندي أمام الريدز بسبب الإصابة أيضا.
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