الأهلي يخشى تأثير «نوة الإسكندرية» على نهائي دوري أبطال أفريقيا

كثفت إدارة الأهلي اتصالاتها مع اتحاد الكرة بصفته المنوط له التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاستفسار عن عدد من الأمور التي تخص موقعة الزمالك المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء معرفة الموقف النهائي للمباراة سواء الملعب أو عدد الحضور أو مراسم التنظيم.

وتحاصر الأزمات ملعب النهائي، خاصة أن هناك بعض التحذيرات من توقيتها سيكون هو وقت نوة شديدة في الإسكندرية، وبالتالي سيؤثر بشكل كبير على مستوى وتنظيم تلك المواجهة بجانب إمكانية طلب نقلها مبكرًا من الاتحاد الأفريقي، والذي قد يوافق على ذلك، خاصة أن الإخطار بالتغيير سيكون قبل الموعد بأكثر من 10 أيام.

ومع غلق استاد القاهرة، فإن الملعب الأقرب حاليًا هو استاد الأهلي، ولكن يبقى قرار نقل المباراة يخص الاتحاد المصري والقاري، كما يبحث مسئولو الأهلي مع اتحاد الكرة موقف الحضور الجماهيري ووسائل الإعلام والصحفيين والشخصيات الذين ستتم دعوتهم لحضور هذا النهائي.

وتحاول إدارة الأهلي تحديد كل شيء مبكرًا حتى لا تترك شيئًا للمصادفة، خاصة في مباراة تمثل نهائي لأكبر بطولة قارية على مستوى الأندية، كما يتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بهدف حل الأزمة التي يواجهها الأهلي في القيد، خاصة أنه بناءً على التعليمات الجديدة سيكون مضطرًا للإبقاء على لاعبين بعينهم حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا.