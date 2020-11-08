تعرف على طبيعة اصابة لاعب برشلونة فاتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء السبت، إصابة النجم الشاب أنسو فاتي بقطع في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وذلك بعدما اضطر اللاعب لمغادرة مباراة فريقه أمام ريال بيتيس السبت على ملعب (الكامب نو) ضمن الجولة التاسعة لليغا، بين الشوطين.

وظهرت بوادر الإصابة على اللاعب في اللقطة التي تسبب فيها في ركلة الجزاء لفريقه في الدقيقة 33 إثر تدخل قوي عليه من الخلف من المدافع الجزائري عيسى ماندي، ليتم استبداله بين شوطي المباراة، لحساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وأوضح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، في تصريحات عقب اللقاء الذي استعاد فيه الفريق طعم الفوز بنتيجة كبيرة (5-2)، أنهم استبدلوا اللاعب «كإجراء وقائي» للحفاظ عليه، قبل أن تكشف الأشعة التي أجراها في وقت لاحق إصابته في غضروف الركبة، و«ستحدد مدة العلاج خلال الأيام المقبلة».

وكالات