خناقات بين جمهور محمد صلاح ورياض محرز حول #فخر_العرب_الحقيقي

تتجه أنظار المتابعين مساء اليوم الأحد إلى ملعب "الاتحاد"، لمتابعة قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستقبل مانشستر سيتي، نظيره ليفربول حامل اللقب.
دشن عدد من رواد السوشيال ميديا #فخر_العرب_الحقيقي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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