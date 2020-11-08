الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على لاتسيو بهدف رونالدو في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق يوفنتوس على نظيره لاتسيو بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف يوفنتوس بعد مرور رائع من كوادرادو من الجانب الأيمن ليمرر الكرة أرضية لـ كريستيانو رونالدو الذي وضعها بسهولة بالشباك في الدقيقة 15 من عمر المباراة. وبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: كوادرادو - ديميرال - بونوتشي- دانييلو. خط الوسط: كولوسيفسكي - بينتانكور - رابيو - فرابوتا. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا. ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي. ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز التاسع بـ 10 نقاط. يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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