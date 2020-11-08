الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة ويست بروميتش وتوتنهام

وشهد تشكيل السبيرز، ظهور جاريث بيل أساسيا لأول مرة منذ عودته للفريق هذا الصيف، حيث قرر جوزيه مورينيو الاعتماد عليه في الخط الأمامي بجانب كين وسون.
وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:
لوريس، دوهيرتي، الدرفيريلد، داير، ريجويلون، هويبيرج، سيسوكو، ندومبيلي، بيل، سون، كين.
بينما جاء تشكيل ويست بروميتش كالتالي:
جونستون، تاوسند، اجاي، اوتشي، بارتلي، فورلونج، روبينسون، كروفينوفيتش، ليفرمور، جالاجير، جرانت.
ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة، بعد مضي 7 جولات، حيث فاز في 4 مبارايات وتعادل مباراتين، وتلقى هزيمة وحيدة.
في المقابل، يتواجد ويست بروميتش ألبيون في المركز الـ18، برصيد 3 نقاط، من 7 مباريات ( 0 فوز - 3 تعادلات - 4 هزائم).
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