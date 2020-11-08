رئيس اتحاد اليد: حسن مصطفى ليس له علاقة بقرار اللعب بالقائمة القديمة

أعرب المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد عن سعادته بنجاح الجمعية العمومية لاتحاد اليد التي أقيمت أمس الأول بأحد الفنادق الكبرى، مشيرا إلى ثقة الجمعية العمومية بعد النجاح الكبير الذي تحقق.



وأكد نصر أنه سيسعى للتطوير لتبقى كرة اليد المصرية دائما على منصات التتويج العالمية بعد برونزية الشباب في بطولة العالم وذهبية الناشئين في المونديال.

وردا علي سؤال الساعة الذي يتردد ودور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي في إنهاء الموسم المعلق بالقائمة القديمة؟ قال نصر: "من يسعي إلى إقحام الدكتور حسن مصطفى في كل صغيرة وكبيرة، رغم أنه الداعم الأول لكرة اليد المصرية وبدوره يترفع على الصغائر، وقولا واحدا لا علاقة للدكتور حسن مصطفي بقرار اللعب بالقائمة القديمة".



وأضاف: "لا أحد يتدخل في قرارات الاتحاد المصري لكرة اليد، والقصة كلها تمت بفتوى من لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي وهي لجنة مستقله لها سيادتها، وقمنا بإرسال الأمر الاتحاد الدولي لأنه أمر حساس بين فرق كبيرة ونحن كعادتنا نحرص على الشفافية".