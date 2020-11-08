الكاف يجري قرعة الدور التمهيدي بدوري الأبطال والكونفيدرالية.. غدا

تقرر إجراء مراسم قرعة منافسات دور التمهيدى بدورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد، غدا الاثنين، في مقر الكاف بالقاهرة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إعفاء ١٠ أندية من الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد قبل إجراء القرعة المقرر إجراؤها غدا الاثنين.

وجاءت قائمة العشر أندية المعفاة من الدور التمهيدي على النحو التالي :

الزمالك

الأهلي

الترجي

تي بي مازيمبي

الوداد

ماميلودي صن داونز

الرجاء

حوريا كوناكري

فيتا كلوب

بريميرو دي أوجوستو

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري أعلن عن القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق، غدا الإثنين،ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.