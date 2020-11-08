أخبار الرياضة.. أزمة بشأن ملعب مباراة الأهلي والزمالك.. المقاصة في ورطة بسبب محمد إبراهيم

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي وجاءت كالتالي :

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

رفض محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، جميع العروض العربية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف علي قطاع الكرة جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني شهدت وضع خطوط عريضة لقائمة الفريق في الموسم الجديد.

يبدو أن البحث عن حلول لتحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في طريقه للحسم، حيث يبحث مسئولو القلعة الحمراء مع اتحاد الكرة المصري عن ملعب بديل لاستاد برج العرب بسبب بدء موسم النوة في الاسكندرية، مما يعرض الملعب للسيول وبالتالي سوء الأرضية وهو ما يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين.

طالب الإعلامى أحمد شوبير بأهمية نقل مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تجمع بين الأهلى والزمالك فى 27 نوفمبر الجاري إلى استاد القاهرة بدلًا من إقامتها فى برج العرب، بسبب سوء الأحوال الجوية فى الوقت الحالى.

اقترب كريم طارق لاعب فريق بتروجيت من الانضمام لصفوف النادي الإسماعيلي، بعد مفاوضات خلال الفترة الماضية ويتبقى "الرتوش" الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة.

أكدت تقارير صحفية إسبانية غياب أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة، عن الفريق لمدة 5 أشهر، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه أمام ريال بيتيس أمس، السبت، بحسب ما أعلن البلوجرانا.