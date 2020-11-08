قرار جديد من CAF حول تغيير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

حدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يوم 17 نوفمبر الجاري كآخر موعد لإمكانية تغيير ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني نادى الزمالك الذى يقوده البرتغالى جيمى باتشيكو يوم 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأجرى وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف زيارة ميدانية إلى ملعب استاد برج العرب من أجل الوقوف على مدى صلاحيته لاستضافة نهائى دورى ابطال افريقيا الذى يجمع بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وترددت أنباء عن وجود أزمة بشأن الطقس فى التوقيت الذى سوف تقام فيه مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا ما ينذر بتأجيله أو نقله إلى ملعب ٱخر.

ومن المقرر قيام وفد الكاف برفع تقرير شامل حول إمكانية خوض نهائى دورى ابطال افريقيا على ملعب استاد برج العرب من عدمه لإصدار قرار نهائي فى الأمر.

كان تقرير صحفي مغربي، قد أكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استبعد الحكم الجامبي بكاري جاساما، من إدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، المقرر يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وذكرت صحيفة " المنتخب" المغربية، أن الكاف استبعد بكاري جاساما من إدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة، أن المرشحين لإدارة المباراة النهائية هم، المغربي رضوان جيد، والجزائري مصطفى غربال، والجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والأثيوبي باملاك تيسيما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي يلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.