الكاف يحسمها .. لا نية لتأجيل نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك

أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول إمكانية تأجيل نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته 27 نوفمبر الجارى بملعب برج العرب بين الأهلى والزمالك بسبب سوء أحوال الطقس .

وأكد مصدر مطلع داخل الكاف أن كافة الأحاديث حول تأجيل نهائى إفريقيا بسبب سوء الطقس غير صحيح على الإطلاق مؤكدا إقامة المباراة فى موعدها المحدد لها 27 نوفمبر الجارى .

وبخصوص سوء أحوال الطقس بالإسكندرية خلال الفترة الحالية قال أن الحديث عن هذا الأمر سيعد أمرا مبكرا للغاية، المباراة يتبقى لها ما يقرب من 20 يوما وسيتم الانتظار لحين قرب إقامتها وفى حال استمرار الطقس السيىء وعدم قدرة ملعب برج العرب على استضافتها، فمن الممكن نقلها إلى أى ملعب آخر داخل مصر ولكنها ستقام فى موعدها .

وأضاف أن الكاف يتابع الأمر بأهمية كبيرة خاصة فى ظل الحرص على خروج المباراة النهائية فى أفضل شكل ممكن بين الفريقين الكبيرين الأهلى والزمالك، مؤكدا ثقته الكاملة فى القدرات المصرية على الخروج بالمباراة إلى بر الأمان وخطف أنظار العالم أجمع.

وكان الكاف اتخذ قرارا من قبل بشأن عدم الحضور الجماهيري فى المباريات المتبقية من مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية .

يذكر أن الأهلى نجح فى التأهل إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على حساب الوداد المغربي ، بينما صعد الزمالك إلى النهائى الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.