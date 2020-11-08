مجدي عبد الغني: سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة في حالة واحدة

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه سيترشح لرئاسة الجبلاية في حالة عدم ترشح هاني أبو ريدة في الانتخابات المقبلة.
وقال عبد الغني، في تصريحات إذاعية: "سأترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في حالة عدم ترشح هاني أبو ريدة في الانتخابات القادمة".
وأضاف: "رغم اختلاف آرائنا معًا، هاني أبو ريدة هو الأحق بهذا المنصب وسأترشح في الانتخابات المقبلة حال إقامتها لدورة كاملة لمدة 4 سنوات وليس لأشهر كما يشاع".
وتابع: "في حالة عدم إقامة الانتخابات، الفيفا لن يجدد للجنة الخماسية بسبب عدم رضاه التام عن أدائهم، حيث لم تنجح اللجنة في تنفيذ مهامها".
جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي، سينتهي عملها في نهاية شهر نوفمبر الجاري، وهي المدة المحددة من جانب الفيفا.
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