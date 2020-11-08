العروض تنهال على لاعب الزمالك

تلقى كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عروضا من أندية الجونة والاتحاد السكندري والانتاج الحربي للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يأتي هذا في ظل اقتراب رحيل الاعب عن النادي الأبيض.
ويفاضل اللاعب بين العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة لاختيار أنسبها، تمهيدا للرحيل عن القلعة البيضاء.
وهذا في ظل خروج الاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي باتشيكو.
ومن المقرر أن يناقش اللاعب هذه العروض مع مسؤولي الزمالك لحسم مصيره في الأيام القليلة المقبلة من أجل اختيار العرض الأنسب له.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر عودة الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري.
وهذا بعد منح اللاعبين راحة منذ الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التدريبات في غياب المدرب البرتغالي باتشيكو الذي سافر إلى بلاده لقضاء فترة إجازة على أن يعود للقاهرة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.
ويستعد الزمالك لمباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري ومباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.
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