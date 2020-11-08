العروض تنهال على لاعب الزمالك

تلقى كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عروضا من أندية الجونة والاتحاد السكندري والانتاج الحربي للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي هذا في ظل اقتراب رحيل الاعب عن النادي الأبيض.

ويفاضل اللاعب بين العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة لاختيار أنسبها، تمهيدا للرحيل عن القلعة البيضاء.

وهذا في ظل خروج الاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي باتشيكو.

ومن المقرر أن يناقش اللاعب هذه العروض مع مسؤولي الزمالك لحسم مصيره في الأيام القليلة المقبلة من أجل اختيار العرض الأنسب له.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر عودة الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري.

وهذا بعد منح اللاعبين راحة منذ الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التدريبات في غياب المدرب البرتغالي باتشيكو الذي سافر إلى بلاده لقضاء فترة إجازة على أن يعود للقاهرة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.

ويستعد الزمالك لمباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري ومباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.