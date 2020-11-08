الدوري الإيطالي.. لاتسيو ينتزع تعادلا قاتلا من يوفنتوس.. فيديو

افتتح يوفنتوس التهديف في الدقيقة 15 بعد مرور رائع من كوادرادو من الجانب الأيمن ليمرر الكرة أرضية لـ كريستيانو رونالدو الذي وضعها بسهولة بالشباك.
وفي الدقيقة 95 تمكن جين دانييل من تسجيل هدف التعادل لفريق لاتسيو بعدما استلم الكرة بقدمه اليسرى داخل المنطقة وسددها بالييمنى بطريق رائعة على يسار الحارس تشيزني.
وبهذه النتيجة يرتقى يوفنتوس إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما رفع لاتسيو رصيده إلى النقطة الـ 11 في المركز التاسع.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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