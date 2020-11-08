كين يخطف فوزا قاتلا لتوتنهام على ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي

خطف توتنهام فوزًا قاتلًا من ملعب "ذا هاوثورنس"، على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 8 من الدوري الإنجليزي.
وسجل هاري كين نجم توتنهام هوتسبير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
وفرض فريق توتنهام سيطرته على المباراة، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 59%، مقابل 41% لأصحاب الأرض.
وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى نقطة 17 في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد ويست بروميتش عند النقطة 3 في المركز الـ18.
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