كين يخطف فوزا قاتلا لتوتنهام على ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي

خطف توتنهام فوزًا قاتلًا من ملعب "ذا هاوثورنس"، على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 8 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هاري كين نجم توتنهام هوتسبير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وفرض فريق توتنهام سيطرته على المباراة، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 59%، مقابل 41% لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى نقطة 17 في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد ويست بروميتش عند النقطة 3 في المركز الـ18.