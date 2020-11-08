وزارتا الشباب والتعليم العالي تنظمان اللقاء الرياضى لطلبة وطالبات المعاهد بالإسكندرية

تنظم وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى اللقاء الرياضى لطلبة وطالبات المعاهـــد العليا والمتوسطة بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من 8 حتى 11 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. يأتي ذلك في اطار التعاون الدائم بين وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى ووزارة التعليم العالي متمثلة في الإدارة المركزية للخدمات الطلابية - اداراة النشاط الرياضى. ويشارك باللقاء مايقرب من 290 طالب من (27) معهد على مستوى جمهورية مصر العربية فى العاب (خماسيات كرة القدم – الكرة الطائرة – ثلاثيات كرة السلة – كرة اليد – تنس طاولة ) . ويضم اللقاء المعاهد الأوائل على مستوى مناطق الجمهورية والتى تقسم الى (9) مناطق جغرافية، (بورسعيد – المنصورة – قويسنا – الأسكندرية – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – القاهرة)، والتى أقيم الدور الأول منها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضى، والتى شارك بها ما يقرب من (5147) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من المعاهد العليا والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى.

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