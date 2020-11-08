ستاد بريست يفوز على ليل 3-2 بالدوري الفرنسي

حقق فريق ستاد بريست، الفوز على نظيره ليل بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وجاءت أهداف ستاد بريست عن طريق جابرييل في الدقيقة 15 وبيرود في الدقيقة 19 وكاردونا في الدقيقة 42، بينما جاءت أهداف ليل عن طريق يلماز حيث سجل الهدف الأول له عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 45 وجاء الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليل المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما يزداد رصيد ستاد بريست إلى النقطة 12 في المركز الثالث عشر من الدوري الفرنسي.