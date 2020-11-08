أياكس يفوز بثلاثية نظيفة على أوتريخت بالدوري الهولندي

حقق فريق أياكس الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره أوتريخت ، في المباراة التي أقيمت بينهما ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الهولندي.

أحرز أهداف اللقاء كل من دافي كلاسين في الدقيقة 62 ثم أحرز تاديتش الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء ، وجاء الهدف الثالث عن طريق بروميس في الدقيقة 90 قبل لحظات من نهاية المباراة . وبهذه النتيجة ، يحتل فريق أياكس صدارة الدوري الهولندي برصيد 21 نقطة حيث فاز في 7 مباريات وخسر في مباراة وحيدة ، بينما يتوقف رصيد فريق أوتريخت عند النقطة 9 في المركز الثامن .

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