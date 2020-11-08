خاص| أول أغسطس يستعيد جيرالدو .. والإعلان الرسمي قبل نهائي إفريقيا

أكد مصدر مسؤول بنادي أول أغسطس الأنجولي أن جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي سينضم للفريق بداية من الموسم القادم ، واللاعب سيصل إلى أنجولا الأسبوع القادم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : " تواصلنا مع النادي الأهلي منذ أيام من أجل استعادة لاعبنا السابق جيرالدو دا كوستا للإنضمام للفريق بداية من الموسم المقبل ". وتابع: " أتممنا التعاقد مع جيرالدو وسيتم انتقاله لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء بشكل نهائي بعد نهاية الموسم القادم". واختتم : " الإعلان الرسمي سيتم الأسبوع القادم وقبل أيام من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا". ويستعد النادي الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي الزمالك يوم 27 من الشهر الجاري ، على استاد برج العرب ، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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