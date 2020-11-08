الدوري الإسباني.. فياريال يفوز على خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد

حقق فريق فياريال الفوز على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، والتي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني .

وافتتح باكو ألكاسير أهداف اللقاء في الدقيقة 11 لصالح فياريال ثم تعادل أرامباري في الدقيقة 16 لصالح خيتافي ، ثم جاء تريغيروس بهدف في الدقيقة 17 ثم جاء مورينو في الدقيقة 62 وأحرز أخر أهداف اللقاء .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق فياريال صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة ، بينما توقف رصيد خيتافي عند النقطة 11 في المركز التاسع ، من ترتيب الدوري الإسباني.