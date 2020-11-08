ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون.. فاردي يتقدم بهدف من ضربة جزاء بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون، بتقدم فريق ليستر سيتي بهدف نظيف عن طريق فاردي ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
وجاء هدف الشوط الأول عن طريق فاردي مهاجم ليستر سيتي في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة عن طريق ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة ، بينما يتوقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 13 في المركز الثامن من ترتيب البريميرليج.
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