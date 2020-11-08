كلام نهائى.. قمة الأهلي والزمالك بدوري محترفي اليد فى موعدها

لم يسفر اجتماع مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر الذي عقد بعد إنتهاء الجمعية العمومية للإتحاد عن أية تعديلات في المباريات المتبقية في الموسم الماضي والذي سيسدل الستار عنه يومي الخميس والجمعة حيث يلعب الزمالك المتصدر برصيد ٣٤ نقطة مع سبورتنج والأهلي الوصيف برصيد ٣٢ نقطة أمام طلائع الجيش يوم الخميس المقبل فيما تختتم منافسات الموسم الفائت بمباراة القمة يوم الجمعة بين الأهلي والزمالك علي صالة وزارة الشباب والرياضة بضاحية ٦ أكتوبر .

و تختتم منافسات الموسم بمباريات هيليوبوليس والبنك الأهلي وطلائع الجيش والأوليمبي وسبورتنج أمام سموحة .

كان الأهلي تقدم بطلب لإتحاد اليد بتأجيل مباراتي ختام الموسم الماضي إليّ نهاية الدور الأول لدوري المرتبط لتجهيز عدد من لاعبي الناشئين نظرا للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد تعاقدهم مع أندية أخرى .

بينما رفض نادي الزمالك تأجيل مباراتي ختام الموسم والإلتزام بالجدول الذي أعلنه الإتحاد مسبقا .

علي صعيد أخر صدقت الجمعية العمومية لإتحاد اليد في اجتماعها الذي عقد بأحد فنادق ضاحية ٦ أكتوبر على الحساب الختامي والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي .

من ناحية أخري أسفرت نتائج مباريات المرتبط لمواليد ٢٠٠٢ للمرحلة العاشرة عن فوز الزمالك علي الجزيرة بنتيجة ١٦/٢٧ في المجموعة الأولي بينما تغلب الأهلي بصعوبة بالغة علي منافسه البنك الأهلي بفارق هدف واحد ٢٤/٢٥ في المجموعة الثانية والتي جاءت بقية نتائجها منطقية بفوز الأوليمبي السكندري علي الزهور بنتيجة ٢١/٢٤ وأصحاب الجياد السكندري علي المعادي ٢٤/٢٨ وأخيرا سبورتنج السكندري علي الشمس بصعوبة بنتيجة ٢٢/٢٣ . فيما أسفرت بقية نتائج المجموعة الأولي عن فوز هيليوبوليس علي حدائق الأهرام بنتيجة ٢١/٣١ .

وفي دوري عمومي السيدات فاز الزمالك علي الشمس بصعوبة بنتيجة ٢٥/٢٦ والأهلي علي الجزيرة بنتيجة ١٥/٣٥ . وتتصدر سيدات الأهلي قمة الجدول حتي الأن بعد فوزهن علي الزمالك ٢٥/٣٠