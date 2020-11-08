التعادل السلبي يسيطر على مباراة إنتر ميلان وأتلانتا بالدوري الإيطالي

وشهد الشوط الأول حصول كلا من مارتينيز ودي فري لاعبو إنتر ميلان على بطاقة صفراء ، بينما حصل ديمي سيتي لاعب أتلانتا على بطاقة صفراء أيضًا وسط أجواء مشحونة بين الفريقين لرغبة كل منهما في تحقيق الإنتصار.
الجدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة ، بينما يحتل فريق أتلانتا المركز الرابع برصيد 12 نقطة من بطولة الدوري الإيطالي.
وخاض فريق إنتر ميلان 6 مواجهات في الدوري حتى الآن ، واستطاع الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين ، والهزيمة في مباراة واحدة,
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