التعادل السلبي يسيطر على مباراة إنتر ميلان وأتلانتا بالدوري الإيطالي

انتهى الشوط الأول بين فريقي إنتر ميلان وأتلانتا ، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهد الشوط الأول حصول كلا من مارتينيز ودي فري لاعبو إنتر ميلان على بطاقة صفراء ، بينما حصل ديمي سيتي لاعب أتلانتا على بطاقة صفراء أيضًا وسط أجواء مشحونة بين الفريقين لرغبة كل منهما في تحقيق الإنتصار.