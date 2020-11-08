أول ضابط شرطة بطلًا لكمال الأجسام: أُهدي البطولة لأرواح الشهداء | خاص

أكد العقيد أحمد سامي، باتحاد الشرطة الرياضي، والمُتوّج بـ برونزية بطل العالم لكمال الأجسام، أنه يُهدي هذه البطولة لأرواح الشهداء الذين ضحّوا كثيرًا من أجل مصر.

وقال أحمد سامي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "كوني أول ضابط شرطة يفوز بـ برونزية العالم لكمال الأجسام بسبب فضل الله عز وجل ليس أكثر".

وتابع: "أهدي هذه البطولة لأخواتي وزملائي الشهداء وأقول لهم: افرحوا مازلتم عايشين.. فهذه البطولة من حقكم انتم وليس حقي".

واختتم: "شكرًا على ثقة معالي الوزير والحمد لله كنت على قدر الثقة، شكرًا لتلك المؤسسة الراقية التي لا تعلم الفشل، وتحيا مصر دائمًا وأبدًا".