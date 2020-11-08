وزير الشباب يستقبل المدير التنفيذي للوزارة عقب تعافيه من الكورونا

استقبل اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه، أشرف صالح المدير التنفيذي للوزارة وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا.

واطمأن الوزير على تعافي صالح بشكل نهائي وإجراء كافة التحاليل والمسحات التي أثبتت شفائه تمامًا من الإصابة .

وبدأ صالح ممارسة عمله ومتابعة الملفات والمهام الخاصة بمختلف المشروعات والأنشطة بالوزارة والمكلف بها من وزير الشباب والرياضة، وذلك عقب تغيبه خلال الفترة الماضية ومكوثه بالحجر المنزلى فترة زمنية طويلة بعد إصابته بكورونا.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم فعاليات مهرجان القفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات والذي يقام تحت شعار " اقفز كالفرعون " في نسخته الثالثة والذي تنظمه الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية .

وشارك بمهرجان jump like a Pharaoh Vol 3 , " اقفز كالفرعون " في نسخته الثالثة 120 مشاركًا يمثلون دول مصر، امريكا ، البرازيل ، فرنسا ، انجلترا ، بلجيكا ، هولندا ، سويسرا ، كورواتيا ، روسيا ، ايطاليا ، المانيا ، الامارات ، الكويت ، المغرب ، كندا ، السعودية ، الصين ، وتمت القفزة من الطائرة C 130 ومن ارتفاع 15000 قدم ، فوق سطح أهرامات الجيزة .

وخلال المهرجان أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مهرجان اقفز كالفرعون من أهم الأحداث الرياضية السياحية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على إقامتها بصفة مستمرة لما لها من أهمية رياضية وسياحية كبيرة ولعل أهمها دعم السياحة الرياضية وابراز معالم مصر الأثرية والسياحية وهو ما ظهر من خلال مشاركة 120 لاعبا من مختلف دول العالم مضيفًا أنهم بمثابة سفراء لمصر يتناقلون صورة مصر الرياضية والسياحية الى دولهم في رسالة سلام من مصر أرض الحضارات إلى جميع أنحاء العالم ، موجها الدعوة لشعوب العالم لزيارة مصر في ظل حالة الأمن والسلام التى تشهدها الدولة المصرية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أجندة وزارة الشباب والرياضة تتضمن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى في مختلف المواقع السياحية والأثرية المصرية.

يذكر أن النسخة الثالثة من المهرجان، كان من المقرر إنطلاقها في يونيو الماضي، غير أن ظروف انتشار وباء كورونا في العالم حالت دون إقامتها بسبب توقف الطيران .

حضر المهرجان أحمد عبدالخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية.