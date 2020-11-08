يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة.. إصابة قوية لـ كريستيانو رونالدو

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد لاتسيو، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وغادر رونالدو أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 76 بعد شعوره بألم في قدمه اليمنى، نتيجة تدخل عنيف من لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو. وعاد رونالدو للمشاركة مع يوفنتوس مؤخرا، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وسقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل أمام لاتسيو، حيث افتتح البيانكونيري التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق كرستيانو رونالدو، بينما أحرز جين دانييل هدف التعادل لـ لاتسيو في الدقيقة 95. وبهذه النتيجة ارتقى يوفنتوس إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما رفع لاتسيو رصيده إلى النقطة الـ 11 في المركز التاسع. يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقامبدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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