بسبب كورونا.. أسبوع الفيفا يثير رعب الأندية

ومن المقرر أن تتوقف الدوريات في معظم أنحاء العالم، بداية من غدا الأثنين، من أجل انضمام اللاعبين إلى منتخبات بلادهم.
ومع تفشي فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، بدأ القلق يسيطر على الأندية بسبب أسبوع التوقف الدولي، لأن اللاعبون يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب الانتقال من دولة إلى آخرى، أو الاختلاط بأشخاص.
الأهلى والزمالك أكثر الأندية قلقا من فترة أسبوع الفيفا، حيث سيتواجهان يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي يلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزهم يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد وليفربول يخشون إصابة لاعبيهم بكورونا خلال فترة التوقف الدولي، لأن هذا سيؤثر بالسلب على منافستهم بالدوريات المحلية.
ووفقا للعديد من التقارير الإيطالية، فإن أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس يدرس عدم سفر لاعبيه للانضمام إلى منتخبات بلادهم، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.
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