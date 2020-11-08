إنبي يرفض الاستسلام فى صفقة "فادى فريد"

طالب حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي مسئولى ناديه بسرعة حسم ضم فادى فريد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ويخشي طولان ضياع صفقة فادى فريد بعد أن علم بوجود مفاوضات قوية معه من قبل عدد من الأندية الأخري وعلى رأسهم الإسماعيلى الذى أبدى رغبته القوية فى ضم اللاعب خلال الميركاتو الجاري .

ويري طولان أن فادى فريد سيكون صفقة قوية لإنبي حال ضمه فى ظل القدرات الجيدة التى يمتلكها وقدرته على قيادة هجوم الفريق البترولى فى الموسم الجديد خاصة بعد رحيل محمد شريف وعودته من جديد للأهلى بجانب عدم قناعات طولان بقدرات عمر بسام ومطالبته بالاستغناء عنه .

ويأمل حلمى طولان فى ضم عدد جيد من اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق البترولى بشكل قوى قبل خوض منافسات الموسم الكروى الجديد .