حبيبي الساحر.. باسم مرسي فى ظهور جديد مع شيكابالا.. شاهد

نشر باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر باسم مرسي في الصورة بصحبة نجم نادي الزمالك شيكابالا وعلق قائلًا "حبيبي الساحر" ونالت إعجاب متابعيه.

ويواجه النادى الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا. ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.



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