الدراجة ريان الحضرمية : رياضة الدراجات حديثة بين الأوساط النسوية وسنعمل وفق عاداتنا و تقاليدنا العمانية الأصيلة

في مشروع يهدف إلى نشر الثقافة والوعي بين ممارسي الدراجات النارية

حوار ـ زينب الزدجالية .

تعد رياضة الدراجات النارية من الرياضات المحببة لدى الذكور ولها متابعوها ، وهناك بعض الدول تهتم بها اهتماما بالغا لما فيها من مردودات ايجابية و اقتصادية بحتة ، فهي ترتبط بالسياحة ارتباطا وثيقا ، كما انه يوجد بالسلطنة عدد من الفرق والمراكز التي تهتم بهذه الرياضة وتنشطها في الاوساط المحلية من خلال عدد من البرامج و الفعاليات التي تهتم بها .

وذاع صيت هذه الرياضة حتى بين المجتمع النسائي ، حيث تشاركنا الدراجة ريان الحضرمية شغفها بهذه الرياضي التي تعاني من تحديات مجتمعية كبيرة بالرغم من التسهيلات المقدمة لها ، حيث تعرفنا على ممارستها لهذه الرياضة من خلال حوارنا التالي :

استهلت الدراجة ريان الخضورية الحديث عن هوايتها فقالت : نحن مجموعة من الدراجين الدارسين لهذه الرياضة التي باتت تاخذ حيزا واسعا من الانتشار ، نظرا لتناسب بيئة ممارستها في السلطنة ، و للتفرقة بيننا وبين مؤسسة مهتمة برياضة المحركات فنحن مركز تعليم قيادة الدراجات النارية ولسنا تابعين لاكاديمية السيارات، وهدفنا نشر الثقافة والوعي بالسلامة عند استخدام الدراجات النارية وتعليم القيادة الوقائية.

واضافت : الدراجات النارية نوع من وسائل النقل الاساسية وايضاً رياضة مرحة يجتمع فيها اعداد كبيرة من الدراجين حول العالم ، من اجل بث روح المنافسة و المتعة فيما بينهم ، كما تحفز رياضة الدراجات على حب الاطلاع و الاستكشاف لدى ممارسها ، كما انها تلعب دورا كبيرا في اثراء الحركة السياحية في البلاد .

كما اكدت الحضرمية أمرا بالغ الاهمية و هو : ان قيادة الدراجات النارية بحاجة الى مهارات تتناسب مع هذه الرياضة وتركيز عال من السائق وايضاً لياقة بدنية عالية ، أسوة بالرياضات الاخرى مما يساهم في الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية و ايضا حتى نمارس هذه الرياضة وفق معاييرها المطلوبة حتى نحقق الاهداف التي نصبو اليها من ممارستنا لها .

كما أشارت : إلى الان مجتمعنا المحلي يجد أن هذه الرياضة هي رياضة ذكورية اكثر من انها نسائية ، حيث تجد المجتمع لا يتقبل – نوعا ما – ممارسة الفتيات لها ، فلذا دائما ما نلقى الردود السلبية حول ذلك ، بالرغم من انها رياضة حالها حال الرياضات الاخرى لها مقاييس و ضوابط و لا ترتبط بنوعية ممارسها فلذا نحن بحاجة الى تغيير هذا الفكر من خلال رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في هذه الرياضة بالاضافة الى نشر ثقافتها بين الاوساط النسائية .

وعن مستقبل السياقة النسائية قالت : لا اعتقد بانه سيتم في المستقبل القريب تشكيل فريق نسائي ، فمثلما اسلفت هناك نظرة المجتمع السلبية للفتاة التي تقود الدراجة و لكننا سنعمل على ذلك من خلال الطرق و الوسائل الحديثة التي قد تلعب دورا في تغيير هذه النظرة حول ممارسة الفتاة لها .

و اضافت : هناك عدد من الاندية التي تقدمت لمساعدتنا و مساندة أنشطتنا و فعالياتنا المتنوعة ، كما ان بعض وكالات الدراجات النارية المنتشرة في السلطنة لا زالت داعمة لبرامجنا والانشطة التابعة للمركز كما كانت لنا عدد من الفعاليات و المشاركات التي نظمتها جهات حكومية بالسلطنة ، اما عن الجمعية العمانية للسيارات فهي اول جهة تقدمت وساهمت في انجاح فكرة مركز تعليم قيادة الدراجات النارية . و للعلم لا يوجد تداخل في اختصاصاتنا مع اي مؤسسة رياضية اخرى ، فالفكرة جديدة ومستقلة.

و اشارت ريان الحضرمية : توجد لدينا عدة برامج تستهدف فئات عمرية مختلفة منها للفئة ٨-١٧سنة والاخرى من ١٨ سنة وفوق و كل هذه البرامج توضع وفق مقاييس دولية معتمدة لقيادة الدراجات ، مما يضمن لنا و لمرتادي الطريق السلامة .

و اختتمت ريان الحضرمية حديثها قائلة : نعاني من تحديات مجتمعية كبيرة ولكنني على يقين بانها يوما ما ستتغير تلك النظرة حول الفتاة الممارسة لهذه الرياضة ، لان الدعوة لتمكين المرأة رياضيا تتيح لها ممارسة الرياضة التي ترغب بها ، ولكننا سنأخذ هذه الامر بروية لان رياضة الدراجات حديثة بين الاوساط النسوية و سنعمل وفق عاداتنا و تقاليدنا العمانية الاصيلة من اجل تغيير تلك الافكار .

و نصيحتي بأنه يجب ارتياد مراكز تدريبية قبل الدخول الى الطريق لان قيادة الدراجات النارية رياضة تحتاج الى لياقة بدنية عالية وتركيز تام اثناء القيادة وبها مخاطر لابد من الدراج ان يدرك هذه المخاطر وكيفية الوقائية منها، فالثقافة والوعي والمهارات الاساسية ضرورية لضمان قيادة آمنة ومتعة سالمة.