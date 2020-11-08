بعد تتويج نزوى بدرع الأولى .. الأفراح تتواصل بالتأهل والمرحلة القادمة تتطلب الدعم والمساندة

المجلس والجهاز الفني: نهدي هذا الإنجاز لجميع أبناء ومحبي النادي

كتب – سالم بن عبدالله السالمي:

تتواصل الافراح بنادي نزوى بالتأهل الى دوري الاضواء بعد مشوار حافل خاضه الفريق خلال الموسم الحالي والحصول على درع دوري الدرجة الاولى عن جدارة واستحقاق بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه الفريق وكذلك الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللاعبين والجهاز الفني والاداري والعمل الكبير من قبل مجلس ادارة النادي طوال الفترة الماضية بعد ان وضع النادي نصب عينيه التواجد مع الاندية الكبار خلال الموسم القادم.

وتوج نادي نـزوى بطلا لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بعد تغلبه على نادي الاتحاد في المباراة الختامية للدوري وذلك بركلات الترجيح 6 / 5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، هذا الإنجاز بالحصول على الدرع والصعود لدوري عمانتل بعث الفرحة الكبيرة لدى أبناء الولاية ومحبي النادي والذي طال انتظاره في العديد من المواسم الماضية ، أزرق الداخلية ومحبوه عاشوا تفاصيل هذا الإنجاز كما هو الحال لمجلس إدارة النادي فماذا قالوا:

حلم وملحمة كروية

الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ابن الولاية عبد العزيز الريامي ومع الكتيبة الزرقاء سطروا أروع ملحمة كروية في لقاء تحديد بطل دوري الدرجة الأولى فكان ما أرادوه فطار الريامي من الفرحة أمتارا عالية هو ورفاقه بعد أن أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة ليكون نـزوى بين الكبار ومع الكبار في الموسم الكروي القادم، حمل اللاعبون مدربهم الوفي على الأعناق وامتزجت فرحة المدرب واللاعبين والتي كانت لا توصف بتحقيق الحلم الكبير، عبد العزيز الريامي من جانبه شكر الجميع لاعبين ومعاونين وجماهير النادي ومحبيه على كل الجهد والعطاء والبذل وقبلها تهيئة اللاعبين نفسيا ومعنويا للمواجهة الأخيرة فكانوا عند الموعد ومع الإنجاز .

وقال الريامي: هذا الإنجاز لم يتحقق لولا وقوف الجميع يدا واحدة وقلبا واحدا وصفا متراصا من إدارة النادي ولاعبين والذين سخروا كل جهد من أجل تحقيق هذا الإنجاز رغم الظروف التي مر بها الفريق طوال الموسم ولكن الغاية الأسمى هي الوصول لدوري الأضواء ومن ثم الحصول على درع الدوري ولله الحمد والشكر تحقق الهدف، فشكرا من قلبي لكل هذه الجهود والعمل المخلص فألف مبروك لأبناء هذه الولاية التاريخية العريقة ومحبي النادي.

إنجاز رائع

أشاد المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس مجلس إدارة نادي نـزوى بالإنجاز الرائع الذي حققه الفريق الكروي بصعوده لدوري عمانتل والفوز بدرع دوري الدرجة الأولى وهذا إنجاز في غاية الأهمية وقال: بداية كل الشكر والتقدير للمشاعر الطيبة من محبي نادي نـزوى على تهانيهم القلبية لصعود النادي لدوري الاضواء هذا الانجاز الذي تحقق بفضل الله تعالى أولا وثمرة لجهود مشتركة من الجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين وضعوا نصب أعينهم منذ البداية هدف الصعود وعمل الجميع من أجل تحقيقه رغم التحديات التي واجهتنا إلا إن الإرادة والتصميم لبلوغ ذلك كان أقوى من أي ظرف وأضاف الناعبي : نهدي هذا الانجاز لأهالي نـزوى ومنتسبي النادي الذين وضعوا ثقتهم في مجلس إدارة النادي فالصعود كان حلم الجميع وتحقق ولله الحمد واضاف دري الدرع فرحة أكبر.

والشكر لأخواني أعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا بإخلاص وتفان من أجل رفعة النادي، الشكر أجزله للجهاز الفني والإداري الذين كانوا خطوة بخطوة مع الفريق منذ اللحظات الأولى وشكر خاص للمدرب الوطني القدير عبدالعزيز الريامي على جهوده المخلصة وعطائه اللامحدود مع الفريق وكذلك أشكر كل اللاعبين على تحملهم المسؤولية فكانوا على قدرها فهنيئا لأهالي نـزوى وأبناء ومحبي النادي هذا الإنجاز.

المرحلة القادمة

من جانبه عبر سالم بن سرور المحروقي نائب الرئيس عن بالغ سعادته وفرحته بهذه الإنجاز والصعود لدوري الاضواء والذي يعد إنجازا بكل معنى الفخر والاعتزاز والذي كان بانتظاره في المواسم الماضية ولله الحمد فتحقق هذا الموسم بعد مسيرة حافلة بالكثير من العمل والجهد ، وأشار المحروقي: بأن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة عمل متواصل وجهد كبير من الجميع شارك فيه اللاعبون والجهاز الفني والإداري ونحن كمجلس إدارة نثمن هذا الإنجاز الكبير والذي كان حلما يراود أبناء الولاية والنادي وانتظره الجميع بفراغ الصبر ولله الحمد تحقق.

وأكد المحروقي وقوف مجلس إدارة النادي مع الفريق ودعمه ومساندته بكل الإمكانات المتاحة لكي يقدم إضافة جديدة في دوري عمانتل، وحتى لا يكون ضيفا عابرا وإنما للتواجد الدائم والثبات والذي من شأنه يتطلب مزيدا من الجهد والعطاء والعمل الكبير وهو ما سوف يعمل من أجله الجميع إدارة ولاعبين وجهاز الفني وإداري بعون الله تعالى.

لفتة طيبة

في لفتة رائعة من فريق النجوم التابع لنادي نـزوى قام سليم بن عزيز الرميضي نائب الرئيس بتكريم اللاعب الخلوق والموهوب سعيد بن ناصر الشريقي لاعب الفريق ونادي نـزوى على أدائه الرائع ومثابرته المتميزة في تأهل النادي لدوري الاضواء وتحقيق درع الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه وهذا الانجاز أسعد الشارع الرياضي النزواني، حيث قام بتهنئته وشكره نيابة عن أعضاء ومجلس ادارة الفريق، وحثه على بذل المزيد والمزيد من الجهد، والاستمرار بالتواجد مع الكوكبة المميزة من اللاعبين في النادي، كما قام بإبراز الجوانب الايجابية له في ظل التواجد مع مدربين يمتلكون الخبرات والتجارب الجيدة ولاعبين محترفين ومحليين ذي كفاءة عالية، تقوده لتطوير نفسه واكتساب الخبرات اللازمة، لوضع اسمه عاليا في سماء نـزوى أولا ومستقبلا وبأذن الله في سماء السلطنة الغالية لما يتمتع به من حس مهاري وفنيات عالية، كما أنه ذو ثقة عالية بقدراته وهذا ما جعل ابن الواحد والعشرين عاما يبرز في أول موسم له مع النادي وفي أول تجربة نعتبرها ناجحة للاعب واعد وطموح ومتمكن.

الجديد بالذكر أم هذا أول موسم للشريقي يلعب مع النادي والذي وضع بصمته القوية لدى الجهاز الفني للنادي وفي الشارع الرياضي بالولاية والذي يتحدث عن موهبة كروية تذكرهم بمن سبقوه سابقا الكابتن الخلوق والمميز وضاح بن زاهر السيابي والكابتن الأنيق والمتألق خالد بن عباس اليعربي واللذان كانا شعارا رائعا لنزوى وتشرفا بتمثيل السلطنة ورفعا راية التحدي وأثبتا للجميع بوجود كوادر طيبة في نزوى نتمنى للكابتن سعيد الشريقي التوفيق ونيل كل الفرص لإثبات ذاته وقدراته العالية.