مانشستر يونايتد يريح سولسكاير وتألق وافدي تشلسي في الدوري الإنجليزي

لندن ـ أ.ف.ب: أزال مانشستر يونايتد الضغط قليلا عن كاهلي مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير بفوز مهم على مضيفه ايفرتون 3-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما قاد وافدو تشلسي الجدد على رأسهم الدولي المغربي حكيم زياش فريقهم الى انتصار كبير على ضيفه شيفيلد يونايتد 4-1 ليرتقي مؤقتًا الى المركز الثالث في المباراة الاولى، دخل يونايتد اللقاء بعد خيبة قارية الاربعاء بسقوطه 1-2 امام مضيفه باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا وخسارة أمام أرسنال صفر-1 الأسبوع الفائت كانت الثالثة على ارضه في الدوري هذا الموسم ، ما وضع سولسكاير تحت ضغط الاطاحة به، لاسيما بعد أن سرت شائعات في الأيام الماضية عن قيام يونايتد باتصالات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام من اجل خلافته.

سيتي الثلاثاء في دوري الأبطال وتكون مباراتهم الأحد في الدوري، فيما لعب يونايتد الأربعاء وتكون مباراته.

وحرم مانشستر مضيفه من استعادة الصدارة وإن موقتا ملحقا به الخسارة الثالثا تواليًا، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس، فيما وصل الفائز للنقطة العاشرة وبات في المركز الرابع عشر وسجّل البرازيلي برنارد(19) لايفرتون والبرتغالي برونو فيرنانديش (25 و32) والأورغوياني ادينسون كافاني (90+5) أهداف مانشستر يونايتد وفي الثانية، قاد وافدو تشلسي الجدد فريقهم الى انتصار كبير على ضيفهم شيفيلد يونايتد الجريح 4-1 بتسجيلهم ثلاثة اهداف، في مباراة تألق فيها زياش بصناعة هدفين.

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق الايرلندي ديفيد ماكغولدريك (9) قبل أن يسجل تشلسي عن طريق تامي أبراهام (23) والوافدين هذا الموسم بن تشيلويل (34)، البرازيلي تياغو سيلفا (77) والالماني تيمو فيرنر (80).