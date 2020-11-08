نكسة لبرشلونة بإصابة فاتي بتمزق في الغضروف قد تبعده مطولا عن الملاعب

برشلونة ـ أ.ف.ب: أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم عن تعرض لاعبه الشاب أنسو فاتي لتمزق في غضروف ركبته اليسرى، ما يشكل ضربة قوية للنادي الكاتالوني الذي قد يخسر جهود مهاجمه المتألق لأسابيع عدة. وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الالكتروني “أظهرت الفحوصات التي أجريت عن إصابة أنسو فاتي بتمزق في غضروف الركبة اليسرى. سيتم تحديد العلاج اللازم في الأيام القادمة”.

ولم يحدد النادي مدة غيابه الا ان الصحافة الاسبانية تتوقع غيابه اكثر من شهر ونصف وقد تمتد لخمسة أشهر في حال خضع لعملية جراحية.

وتشكل هذه الاصابة نكسة لبرشلونة نظرًا لتألق اللاعب الشاب (18 عامًا) الذي بات أحد أهم عناصر الفريق. وخرج فاتي مطلع الشوط الثاني لصالح الارجنتيني ليونيل ميسي في الفوز 5-2 على ريال بيتيس في الدوري، وتعرض للاصابة اثر عرقلة من الجزائري عيسى مندي في المنطقة وتحصل على ركلة جزاء اهدرها الفرنسي انطوان غريزمان في الدقيقة 33.

وقال المدرب الهولندي رونالد كومان “لقد شعر ببعض الالم عند الاستراحة. لم نشأ المخاطرة، لهذا السبب قمت بالتبديل”. وسيغيب بالتالي فاتي عن كتيبة المنتخب الاسباني في فترة التوقف الدولية التي تنطلق الاثنين، حيث يلتقي “لا روخا” مع هولندا وديًا قبل مباراتي ألمانيا وسويسرا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وبات فاتي في سبتمبر الفائت أصغر هداف في التاريخ مع منتخب اسبانيا، وأضغر لاعب يسجل في الكلاسيكو عندما أحرز هدفًا في الخسارة 3-1 امام ريال مدريد في الدوري على ملعب كامب نو منذ اسبوعين.