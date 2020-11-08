الجمعية العمومية بفريق ضباب بقريات تزكي مجلس الإدارة الجديد

قريات ـ من عبدالله بن سالم البطاشي:

عقدت الجمعية العمومية بفريق ضباب الرياضي الثقافي بولاية قريات، اجتماعها لترشيح أعضاء المجلس الجديد الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق لمدة سنتين قادمتين، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للفريق وممثلي نادي قريات، وذلك بمقر الفريق بقرية ضباب.

وألقى الرئيس الفخري للفريق كلمة أثنى فيها على الدور الكبير الذي قام به مجلس إدارة الفريق خلال السنتين الماضيتين، الذي تكلل بإنجاز حوالي 70% من مشروع الملعب المعشب بمواصفات معتمدة، والإنجاز النهائي لمرافق الملعب ومكتب مجلس الإدارة ومرافقه والمستودع، كذلك تطرق إلى الخطة القادمة لتأسيس مشروع استثماري تجاري يساهم في توفير دعم مالي للفريق، يساعده على تسيير كافة الأنشطة والفعاليات التي يطمح الفريق تنفيذها في السنوات القادمة، بعدها استعرض التقرير المالي والإداري حول الأعمال التي قام بها مجلس إدارة الفريق في السنتين الماضيتين، عقبها تم ترشيح المجلس الجديد للفريق، بتزكية كل من سالم بن عبدالله الغزيلي رئيساً، ويوسف بن الماس القاسمي نائباً للرئيس وناصر بن عبدالله الغزيلي أميناً للسر، وناصر بن عامر النهدي أميناً للصندوق، وعضوية سعيد بن ناصر الرزيقي وناصر بن عبدالله النهدي وجاسم بن سعيد الغزيلي.

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