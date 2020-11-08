التنظيمية الخليجية تطالب السلطنة باستضافة بطولة الخليج القادمة .. تأجيل بطولة الجولف للعام الحالي

كتب ـ بدر الزدجالي:

طالب أعضاء اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف باستمرارية استضافة السلطنة للبطولة الخليجية للرجال والناشئين والعموم والفتيات للسنة الثالثة على التوالي وذلك خلال اجتماع اللجنة التنظيمية الخليجية للجولة التي يترأسها المهندس منذر بن سالم البرواني رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية ورئيس الاتحاد العماني للجولف.

وخرج الاجتماع بالعديد من المناقشات بحضور جميع اعضاء اللجنة التنظيمية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المسابقات المدرجة على لائحة اللجنة التنظيمية من البطولات الخليجية في مختلف الفئات حيث تم اقرار تأجيل بطولة العام الحالي بسبب الاوضاع الراهنة الذي تمر بالعالم اجمع بانتشار فيروس كورونا حيث كان من المقرر ان تستضيف دولة الامارات العربية المتحدة نسخة العام الحالي.

وطالب اعضاء اللجنة التنظيمية بان تكون النسخة القادمة لهذه البطولة بضيافة السلطنة كمقترح نظرا لنجاح استضافة الاتحاد العماني للجولف للنسخة الماضية وتوفر كافة الامكانيات ولم يتم الاقرار النهائي لهذا المقترح وسيتم اعادة النظر به واقراره في الاجتماعات القادمة بعد مراقبة الاوضاع بانتشار فيروس كورونا وكذلك اخذ الموافقات من عدد من الجهات.

وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مقترح اقامة دورة المدربين الثانية بضيافة السلطنة وسيتم اتخاذ قرار هذا المقترح كذلك خلال الاجتماع القادم للجنة التنظيمية الخليجية.

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