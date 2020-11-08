غدا المنتخب الأوليمبي يخوض ثاني تجاربه الودية أمام الخابورة بعد أن خسر تجربته الأولى أمام بوشر

في الرياضة 8 نوفمبر,2020

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

استعدادا للاستحقاقات القادمة … يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي مباراته الودية الثانية مع نادي الخابورة غدا ضمن برنامج المعسكر الداخلي الأول للمنتخب والتي تأتي في اطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في الاستحقاقات القادمة انطلاقا من البطولة الخليجية في شهر مارس القادم بالاضافة الى المشاركة في بطولة التضامن الاسلامي في اكتوبر القادم والاستعداد للمشاركة في التصفيات بداية العام المقبل 2021 و يعد هذا التجمع الأول لمنتخبنا الوطني الأولمبي بعد توقف الانشطة خلال الفترة الماضية بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 ، حيث استدعى مدرب منتخبنا الوطني الاولمبي الكرواتي داريو باسيتش مجموعة من اللاعبين إلى المعسكر الحالي للعب عدد من المباريات الودية لتكون الفرصة مواتية لمدرب المنتخب للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين ومراقبة تطور مستوى البعض منهم خصوصا ان معظم العناصر المستدعاة سبق لها التواجد في المعسكرات السابقة قبل فترة التوقف .

لقاء استكشاف

جدير بالذكر أن منتخبنا الاولمبي خاض مساء امس الأول مباراته الودية الاولى مع نادي بوشر على ارضية استاد السيب الرياضي، حيث استطاع نادي بوشر ان ينهي اللقاء لصالحه بهدفين بدون رد وفي ذلك اللقاء استطاع المدرب الوقوف على جاهزية اللاعبين من خلال تقسيم اللاعبين الى مجموعتين للمشاركة في المباراة بشوطيها وبالتالي ستكون اللقاءات القادمة مهمة للاعبين وفتح مجال اكبر للجهاز الفني من اجل الخروج باختيار عدد من اللاعبين والتركيز عليهم ليكونوا الركيزة الاساسية لتمثيل قائمة المنتخب لمشواره القادم لذلك ستكون هناك فرص متاحة من خلال اللقاءات الودية القادمة والتي ستكون غدا مع نادي الخابورة بالاضافة الى لقاء منتخبنا الاولمبي مع المنتخب الوطني الاول لكرة القدم يوم 13 من نوفمبر الجاري والمباراة الثانية يوم 16 من الشهر ذاته .

مرحلة تكوين الأولمبي

وقال محمد بن خميس العريمي مساعد مدرب منتخبنا الاولمبي : يعد هذا التجمع الأول للاعبين بعد الفترة الطويلة من التوقف واول لقاء ودي مع نادي بوشر فالمباراة كانت بمثابة بروفة اولى للاعبين ونتائجها جيدة، حيث استطاع المدرب ان يكشف نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين بالاضافة الى التركيز على بعض المراكز في الملعب ولا نستطيع الاستعجال في تقييم اللاعبين فان المرحلة المقبلة كفيلة بذلك وستكون هناك فرصة لإظهار مهاراتهم حتى نصل الى تحديد وتقليص العدد للوصول الى قائمة المنتخب الاساسية كون ان الفترة الحالية هي فترة تكوين المنتخب وتعارف بين اللاعبين والجهاز الفني ونحتاج الى مزيد من الجهد والعمل والصبر لان معظم اللاعبين لم يلعبوا مع الفرق الأولى للاندية ولا ننسى توقف الدوري خلال الفترة الماضية وسوف نجتهد خلال المرحلة المقبلة كما سيخضع اللاعبون الى معسكر داخلي ثاني في شهر ديسمبر وسيكون في فترات متقطعة ونتمنى ان يوفق اللاعبون والجهاز الفني في الاعداد خلال الفترة الحالية .