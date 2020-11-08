النصر يفوز على العبور وديا بهدف بابا إبراهيم

انتهت منذ قليل مباراة النصر الودية في مواجهة العبور بفوز النصر بهدف دون رد أحرزه السنغالي بابا ابراهيم . وحرص سيد عيد المدير الفني للنصر على تجربة أكثر من لاعب للوقوف علي مستواهم الفني والبدني في اطار الاستعدادات للموسم القادم بدوري القسم الثاني . ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية مع حرس الحدود يوم الثلاثاء والمصرية للاتصالات يوم الخميس وانبي يوم الاحد والثلاثاء مع دكرنس والاربعاء مع فاركو .

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