تورينو يتعادل سلبيًا مع كروتوني بالدوري الإيطالي

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي تورينو و كروتوني بالتعادل السلبي ، والتي أقيمت اليوم بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت المباراة تواجد 4 بطاقات صفراء حيث حصل لاعبو تورينو فيردي ورودريجيز على بطاقة صفراء بينما حصل لاعبو كروتوني متمثلين في لوبيرتو وفوليتش على بطاقات صفراء أيضًا.

وبهذه النتيجة يحتل فريق تورينو المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل فريق كروتوني المركز العشرين برصيد نقطتين من ترتيب الدوري الإيطالي.